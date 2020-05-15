Законопроект о порядке дистанционного образования внесут 15 мая в ГД

https://static.news.ru/photo/e6c5bb04-9698-11ea-9332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, который определяет полномочия Минпросвещения и Минобонауки по установке порядка применения дистанционного образования, в пятницу, 15 мая, внесут в Госдуму.

В частности, данный проект закона вносит изменения в статью «Об образовании в Российской Федерации», сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В документах к нему говорится, что он разработан для уточнения полномочий двух ведомств по установлению дистанционного обучения при реализации образовательных программ.

Как ранее писал NEWS.ru, Гумерова заявила, что онлайн-обучение будет применяться только в экстренных случаях, так как «для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима».