Законопроект о порядке дистанционного образования внесут 15 мая в ГД

Законопроект, который определяет полномочия Минпросвещения и Минобонауки по установке порядка применения дистанционного образования, в пятницу, 15 мая, внесут в Госдуму.
В частности, данный проект закона вносит изменения в статью «Об образовании в Российской Федерации», сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В документах к нему говорится, что он разработан для уточнения полномочий двух ведомств по установлению дистанционного обучения при реализации образовательных программ.
Как ранее писал NEWS.ru, Гумерова заявила, что онлайн-обучение будет применяться только в экстренных случаях, так как «для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима».
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