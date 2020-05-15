Для дистанционного обучения разработают единый регламент

https://static.news.ru/photo/3675e1d6-967d-11ea-a256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об онлайн-образовании при ЧС планируют внести в Госдуму уже в мае. По словам главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, документ сформирует правовое поле и методическую базу для организации этого вида деятельности. При этом она подчеркнула, что онлайн-обучение будет применяться только в экстренных случаях, так как «для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима».

Это будут своего рода «правила игры» для применения онлайн-технологий в обычном формате обучения и при форс-мажорной ситуации, — рассказала «Парламентской газете» Гумерова.

По её словам, законопроект закрепит за Министерством просвещения по школам и колледжам, а за Министерством науки и высшего образования — по вузам полномочия вводить в стране режим дистанционного обучения в условиях повышенной готовности, ЧС и прочих форс-мажорных обстоятельств. Министерства также пропишут регламент длительности уроков и выставления оценок в онлайн-условиях. Режим можно будет ввести не только по всей стране, но и в отдельном регионе или районе.

Как писал NEWS.ru, около 81% россиян с детьми школьного возраста высказались за возвращение к привычному формату обучения в школах после завершения периода самоизоляции, введённого из-за коронавируса. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 8% граждан России с детьми школьного возраста считают полезным, чтобы среднеобразовательные учебные заведения в большей мере использовали элементы дистанционного обучения. За постепенную замену привычного формата обучением в онлайн-режиме выступают 3% респондентов. Две трети опрошенных (65%), в чьих семьях есть школьники, считают, что переход на дистанционную форму обучения негативно скажется на уровне знаний детей. Противники онлайн-обучения выделяют такие проблемы, как сбои с Интернетом и связью, плохую работу сайтов, отсутствие живого общения с учителем, чрезмерную учебную нагрузку.