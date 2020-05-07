Более 80% россиян выступили против онлайн-обучения в школах после пандемии

https://static.news.ru/photo/ad29058c-9052-11ea-b18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 81% россиян с детьми школьного возраста высказались за возвращение к привычному формату обучения в школах после завершения периода самоизоляции, введённого из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

По данным исследования, 8% граждан России с детьми школьного возраста считают полезным, чтобы среднеобразовательные учебные заведения в большей мере использовали элементы дистанционного обучения. За постепенную замену привычного формата обучением в онлайн-режиме выступают 3% респондентов.

Две трети опрошенных (65%), в чьих семьях есть школьники, считают, что переход на дистанционную форму обучения негативно скажется на уровне знаний детей. Противоположное мнение сложилось у 11% респондентов.

Противники онлайн-обучения выделяют такие проблемы, как сбои с Интернетом и связью, плохую работу сайтов, отсутствие живого общения с учителем, чрезмерную учебную нагрузка. Подавляющее большинство россиян, в чьих семьях есть школьники (81%), считают, что дети скучают по живому общению с одноклассниками, передаёт «Интерфакс».

Уточняется, что дети школьного возраста есть в семьях 31% россиян, в семьях 21% респондентов — один школьник, 7% опрошенных имеют двух детей школьного возраста, 3% участников опроса имеют трёх и более детей школьного возраста. В семьях 69% россиян нет детей школьного возраста.

Опрос был организован 18-19 апреля 2020 года. В нём приняли участие около тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения 14 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля ведомство посоветовало субъектам завершить обучение 1–8-х классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10-х классов — до 30 мая, а 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).