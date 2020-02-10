https://static.news.ru/photo/2f834564-4c39-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Группа депутатов Государственной думы РФ разработала законопроект, который в случае принятия установит новые условия допуска к государственной итоговой аттестации.

Как передаёт RNS, документ предусматривает зачёт за собеседование по русскому языку в качестве условия допуска к основному обязательному экзамену (ОГЭ) для девятиклассников, а также зачёт за сочинение или изложение для выпускников 11-го класса в качестве допуска к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Авторы законопроекта заявили, что хорошее владение русским языком является конкурентным преимуществом для гражданина при получении образования и построении карьеры. Член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова отметила, что документ законодательно закрепит инициативы президента России Владимира Путина, которые уже реализуются в школах.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ предложило отменить оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, заменив их системой зачётов.