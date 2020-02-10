Группа депутатов Государственной думы РФ разработала законопроект, который в случае принятия установит новые условия допуска к государственной итоговой аттестации.
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Авторы законопроекта заявили, что хорошее владение русским языком является конкурентным преимуществом для гражданина при получении образования и построении карьеры. Член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова отметила, что документ законодательно закрепит инициативы президента России Владимира Путина, которые уже реализуются в школах.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ предложило отменить оценки по музыке, физкультуре и изобразительному искусству, заменив их системой зачётов.
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