Закон о запрете скрытых скидок на табачные изделия прошёл первое чтение

https://static.news.ru/photo/1ec615ee-1466-11eb-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, в котором содержится запрет на продажу табачных изделий по минимальным ценам.

Документ опубликован в базе данных нормативных актов нижней палаты парламента. Согласно пояснительным материалам, в настоящее время действует запрет на продажу сигарет и табака со скидками. Однако продавцы могут реализовывать соответствующие товары по цене в размере 75% от максимальной розничной стоимости, что фактически означает скидку в 25%.

Также производители табачной продукции могут произвольным образом определять минимальную цену на неё, делая сигареты дешевле. Авторы законопроекта отмечают, что минимальная цена привязана к максимальной и производитель может назначить последнюю таким образом, чтобы добиться выгодной минимальной цены.

В законопроекте предлагается отказаться от зафиксированного показателя минимальной цены. Реализовать табачную продукцию в случае принятия закона можно будет лишь по максимальной розничной стоимости, а продажа по цене в 75% от неё будет расцениваться как незаконная скидка.

23 сентября Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому с начала 2021 года сигареты будут индексироваться на 20%, в отличие от других подакцизных товаров, для которых установлена планка в 4%.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, ФСБ совместно с МВД и СК РФ задержали руководителей и активных членов межрегиональной преступной группы. По данным силовиков, подозреваемые за два года продали поддельных сигарет на сумму свыше 300 млн рублей.