Закон об обязательной маркировке животных внесут на рассмотрение в ГД

Законопроект об обязательной маркировке животных внесёт правительство на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Документ давно ждут парламентарии, они даже готовы были направить в правительство запрос о причине отсрочки, пишут «Известия».

Промедление с принятием данного закона сдерживает эффективное применение других норм по защите животных, считают депутаты. Обязательный учёт и маркировка домашних животных нужны для предотвращения распространения заразных болезней животных, для выявления источников их возбудителей. Согласно документу, учёт будет бесплатным, а маркировка станет производиться за счёт владельцев.

Тип маркировки россияне смогут выбрать самостоятельно. Это чипирование, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Цена процедуры может составлять от 5 до 500 рублей, дешевле всего будет кольцо, стоимость которого оценивается от 5 до 10 рублей, однако порядка 20–50 рублей нужно будет доплатить за установку.

Законопроект получил положительное заключение ещё в апреле, но так и не был внесён в Госдуму. От него зависит действие новых шести поправок в КоАП, которые не будут работать без учёта и идентификации животных. К ним, например, относится штраф за выброшенных животных.

Эксперты при этом уверены, что есть те, кто не заинтересован в скорейшем принятии законопроекта. В частности, владельцы животных и заводчики с настороженностью относятся к законопроекту, так как считают, что за учётом последуют и налоги на животных.

Лично я допускаю несколько причин. Во-первых, могут быть личные интересы, связанные с освоением бюджетных денег, выделяемых государством на бездомных животных. Если нет учёта, то просчитать и проконтролировать средства невозможно. Во-вторых, непринятие законопроекта может быть связано с социальной напряжённостью, которую он может вызвать у населения, — считает президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров.

Ранее Верховный суд России отказался исключать лисиц из списка животных, запрещённых для домашнего содержания. В своём решении суд сослался на то, что перечень был составлен экспертами и он не вправе менять нормативный акт.