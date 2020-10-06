Закон о праве детей жить с бабушками назвали средством сохранения семьи

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Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло заявил, что в стране давно назрела необходимость в изменении Семейного кодекса. По его словам, законопроект о праве ребёнка на временное проживание с близкими родственниками, в случае принятия, поможет уберечь семьи от распада.

Пожигайло в беседе с «Политикой сегодня» отметил , что новая правовая норма позволит избежать ситуаций, когда ребёнка изымают органы опеки, если с родителями что-то произошло.

Была ситуация, когда родителей обвинили в преступлении, причём которое они не совершали. Но люди попали в СИЗО, сидели два года, детей у них изъяли. Позже суд их оправдал, они вышли, а детей уже усыновили совершенно другие люди. Забрать назад их невозможно. Это случается с нормальными мамами и папами, а не наркоманами или алкоголиками, — подчеркнул член ОП.

Ещё одна проблема, которую может решить законопроект — изъятие детей из-за потери работы или болезни родителей. Сейчас родственники имеют равные права на усыновление, объяснил собеседник издания.

Особенно это стало актуально в период пандемии. Когда кто-то из родителей теряет работу, органы опеки уже тут как тут, детей сразу же отбирают. Понимаете, бабушки и дедушки не могут конкурировать с богатыми людьми, которые несколько лет ждали усыновления, — сказал Пожигайло

Член Общественной палаты также привёл в пример ситуацию, когда ребёнку требуется длительная госпитализация.

Для родителя это грозит потерей работы, а где потеря работы, там и опека тут как тут. Получается замкнутый круг. А теперь совершеннолетние братья, сестры или бабушки смогут заменять родителей при госпитализации и во многих других случаях, без лишней бумажной волокиты, — продолжил мысль Пожигайло.

Ранее NEWS.ru сообщил, что депутаты Госдумы вознамерились внести изменения в Семейный кодекс и в закон «Об опеке и попечительстве». Предлагается узаконить воспитание детей во время их пребывания у бабушек, дедушек и других близких родственников, например у совершеннолетних братьев и сестёр.