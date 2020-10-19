Закон о митингах могут изменить в связи с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/946246c6-125c-11eb-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Закон о митингах у условиях нынешней эпидемиологической обстановки несёт в себе юридическую коллизию. Так, на сегодня организатор митинга обязан требовать от участников мероприятия не скрывать своё лицо и не использовать маски.

С другой стороны на сегодня любой из участников митинга может быть оштрафован за отсутствие маски. Поэтому группа депутатов Госдумы предложила внести изменения в закон о митингах и шествиях с учётом существующей обстановки, сообщил в своём Telegram-канале глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия, — пишет Нилов.

Парламентарии предлагают простой выход: разрешить митингующим быть в масках, если того требует эпидемиологическая ситуация в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала прошла 17 октября в Хабаровске. Во время шествия произошли инциденты.