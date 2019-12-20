https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Внесение в Госдуму итоговой версии закона о профилактике семейно-бытового насилия сдвигаются на конец января 2020 года. Об этом сообщила один из его авторов, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По её словам, законопроект продолжает обсуждаться в Совфеде и в Госдуме, к комментариям населения относятся очень серьёзно.

До Нового года проект закона в Госдуму внести не успевают, до обязаны сделать это до конца января 2020, заявила Пушкина агентству ТАСС.

Напомним, в ноябре законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» был размещён на сайте Совфеда. Отзывы принимались до 15 декабря, их поступило около 11 тысяч.

Проект предполагает введение предписаний с целью оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Пострадавшие смогут получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медучреждениях.

Инициатива ещё раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а конструктивные предложения и идеи будут собраны и учтены в его итоговом варианте, заявила ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин признался на большой пресс-конференции, что у него смешанное отношение к данному законопроекту.