Захарова высказалась о требовании отменить закон об иноагентах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему закона об иностранных агентах, затрагивающего многие российские СМИ. По его словам, его не отменят из-за риска давления Запада на СМИ и политику РФ. Подробнее об этом она написала в своей колонке на «Эхе Москвы».

Отмены закона об иногентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны, — отметила Захарова.

Она добавила, что изначально Кремлю пришлось создавать закон об иностранных агентах исключительно «в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жёстких требований».

Захарова подчеркнула, что в России относительно щадящие рамки закона об иноагентах в сравнении с его американским аналогом. Так, например, в РФ этим статусом могут наградить лишь «некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ, а также те информационные ресурсы и юрлица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России». В то время как в США иноагентом может стать любое физическое или юридическое лицо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал рассмотреть предложенные представителями СМИ 12 поправок в закон об иноагентах.

Речь идёт об обращении таких известных участников медиасообщества, как телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы», «Новая газета» и другие представители СМИ. Так, например, они попросили вносить СМИ в список иноагентов исключительно в судебном порядке, который будет проходить под надзором Министерства юстиции. Более того, они настояли на том, чтобы ведение политической деятельности изданием доказывалось соответствующими ведомствами в ходе судебного разбирательства.