Захарова рассказала, кто полетит на правительственном самолёте из США

Правительственный борт Ил-96 полетел в США за выдворенными российскими дипломатами, заявила постоянный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале. Накануне ряд СМИ выразили опасения, что самолёт предназначен для «бегства» из России высокопоставленных лиц,

«Неопознанный борт» компании «Россия», направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами». Разочарую. Этим самолётом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata, — написала она.

Ранее сообщалось, что принадлежащий российскому правительству борт Ил-96-300 отправился в США из Санкт-Петербурга, такие данные обнаружены на портале Flightradar24. Согласно информации, российский спецборт направляется в Вашингтон, он вылетел в 09:41 по московскому времени.

Ил-96-300 относится к специальному лётному отряду «Россия» и используется для перелётов высокопоставленных российских чиновников и журналистов кремлёвского пула.