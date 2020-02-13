https://static.news.ru/photo/6da80180-4e88-11ea-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что смотрела 5–7 серий сериала «Слуга народа». Она не смогла насладиться лентой.

Дипломат пыталась изучить картину и до выборов президента Украины, и после. Однако она не досмотрела её до конца.

Правда... мне жалко своего времени, я проскроллила, мне всё стало ещё более понятно... а как-то наслаждаться этим... я пока ещё до этого не дошла, — рассказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который начал показывать ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина. Затем телеканал и вовсе отказался от трансляции сериала.

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?»