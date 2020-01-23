https://static.news.ru/photo/5266a02c-3e78-11ea-87b5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что в России давно говорили о связи украинского националиста Степана Бандеры с Гитлером.

Как отметила Захарова, российской стороной о том, что Бандера — нацист, преступник и агент Гитлера, заявлялось ещё до обнародования архивов американского разведуправления. Но украинские деятели, подчеркнула спикер МИДа, отрицали это, передаёт URA.RU.

Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом? — задалась вопросом Захарова.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральное разведуправление Соединённых Штатов выложило в открытый доступ несколько миллионов страниц рассекреченных архивных документов, около 300 из них посвящены Степану Бандере, лидеру «Организации украинских националистов» (запрещённая на территории РФ экстремистская организация). Среди документов с пометкой «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников» есть доклад под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».