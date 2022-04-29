Захарова: отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN или BBC поедет домой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила отъездом нескольких журналистов CNN или BBC, если канал ведомства заблокируют на Youtube. По словам дипломата, платформа уже второй раз выдаёт предупреждение «за нарушение правил сообщества», третье — будет последним.

Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет, и всё. Т.е. ещё один «страйк» — и канал МИД России в Youtube будет отключен. Вангую. Отключат канал МИД в YouTube — кто-то из CNN поедет домой. И из ВВС тоже, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что в этот раз «комитет цензуры американского IT-гиганта» заблокировал её брифинг от 6 апреля. На нём, по словам Захаровой, при участии российских и зарубежных СМИ были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов. Дипломат считает, что высылка «пары журналистов из США» может послужить «асимметричной мерой» на действия платформы.

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