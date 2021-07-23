Захарова избила манекен с надписью Press в поддержку российских олимпийцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова присоединилась к флешмобу #wewillROCyou в поддержку сборной России на Олимпийских играх и снялась в видеоролике, где в ходе брифинга отвечает на провокационные вопросы прессы, а также избивает манекен с надписью Press. В конце ролика она напрямую обратилась к спортсменам.
Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью, — говорит дипломат.
Хештег #wewillROCyou запустила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. В данном случае обыгрывается знаменитая песня группы «Queen» и созвучное ROС — английская аббревиатура Олимпийского комитета России.
Ранее Захарова опубликовала в своём Telegram-канале скриншоты из онлайн-магазина Amazon, где продаются футболки с изображением Путина и Вооружённых сил РФ. В посте она задаёт вопрос, почему Зеленский не вводит санкции в отношении Amazon, или «Это другое»?