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Российский телеведущий Владимир Соловьёв назвал главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова «содержанкой». Причиной стала банковская карта American Express в распоряжении Венедиктова, которую ему, по словам Соловьёва, «передал израильский олигарх Владимир Гусинский». В своём шоу «Соловьёв Live» журналист обсудил эту ситуацию с бывшим дипломатом США Джоном Хёрбстом.

Хёрбст во время интервью российскому телеведущему ответил на вопрос: «Как бы отреагировали в США, если бы главред Fox News расплачивался в ресторанах карточкой российского олигарха?» Это было бы странно! —...