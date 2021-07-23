«Это другое»: Захарова предложила Киеву запретить Amazon за майки с Путиным

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Один человек погиб в результате взрыва на угольной шахте в Таджикистане. Ещё восемь человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, взрыв произошёл на территории города Исфара в Согдийской области. Причиной называют утечку метана внутри угольной шахты «Шуроб». Один шахтёр погиб ещё восемь человек пострадали. Они госпитализированы. Врачи...