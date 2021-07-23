Wildberries не прекратил работу на Украине, несмотря на запрет Зеленского

Российский интернет-ретейлер Wildberries в настоящий момент не прекратил работу на Украине, несмотря на запрет президента страны Владимира Зеленского. В украинском интернет-сегменте компании в субботу, 24 июля, заказ сделать можно, а значит, компания пока работает, передаёт ТАСС.

Журналисты пытались получить ответы в украинском отделении Wildberries, однако там им заявили: давать какие-либо комментарии по данному вопросу они не могут. Возможно, по теме выскажутся в главном офисе компании, рассказали корреспонденту в отделении.

Напомним, что ранее Киев обвинил Wildberries в продаже формы российской армии. За это в её отношении были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

Ткaченко также поблагодарил Зеленского и СНБО, поддержавших данную инициативу Минкульта. По его словам, это ещё один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

До этого президент Украины подписал указ о введении экономических санкций против Wildberries. Кроме того, санкции вводятся против соучредителей интернет-магазина — Татьяны и Владислава Бакальчуков.