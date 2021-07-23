Киев обвинил Wildberries в продаже формы российской армии

Российская компания Wildberries продавала форму армии РФ. За это в её отношении были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.

Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать на Украине. Речь идёт о Wildberries, — заявил министр.

Ткaченко также поблагодарил президента Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших данную инициативу Минкульта. По его словам, это ещё один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Антиукраинским тезисам, книгам, нарративу не место на Украине, — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что под санкции СНБО попали также ряд организаций, связанных с непризнанной Донецкой народной республикой (ДНP) и администрацией «временно неподконтрольного Украине Крыма».