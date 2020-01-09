https://static.news.ru/photo/bb5d1b94-32cd-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году новорождённых мальчиков в России чаще всего называли Артёмами, Александрами, Михаилами и Иванами, а девочек — Софиями, Викториями, Аннами, Мариями и Алисами.

Список редких мужских имен в уходящем году возглавили Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а в аналогичном «женском» списке оказались Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива, — передаёт «Интерфакс», ссылаясь на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния.

По данным ЗАГСов, две трети рождений пришлись на первенцев и вторых детей в семье. Большинство (65%) детей были рождены матерями в возрасте от 25 до 35 лет.

Как писал NEWS.ru, Синод Русской православной церкви дал разрешение на то, чтобы детям при крещении давали имена иностранных святых, которые почитаются в одной из поместных церквей. В сообщении Синода также указано, что необходимо понимать многообразие традиций и опыта, которые устоялись в разных православных церквях, и подчёркивается недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях).