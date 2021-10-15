Зафиксированы первые случаи мошенничества под видом переписи

«Лаборатория Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Как рассказал РБК аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв, злоумышленники пытались украсть личную информацию.

Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения, — заявил Воробьёв.

Он добавил, что злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные. По его мнению, мошенники таким образом тестировали новую схему.

В «Лаборатории Касперского» уверены, что злоумышленники не проявляют большого интереса к теме переписи населения. Однако они могут воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей, чтобы заманить их на поддельные сайты госуслуг и украсть личные данные.

Ранее Министерство внутренних дел предупредило жителей России о мошенниках. Они могут приходить под видом волонтёров Всероссийской переписи населения в ближайшие две недели.

Перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря. Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. При появившихся сомнениях следует обратиться в правоохранительные органы, звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.