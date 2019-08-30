https://static.news.ru/photo/a7e3ef76-cc97-11e9-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семь авиарейсов были задержаны более чем на четыре часа в столичном аэропорту Внуково за последние сутки. Об этом сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Пассажиры рейсов были бесплатно обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками, размещены в VIP- и бизнес-залах аэропорта, а также в ряде гостиниц, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора ведут непрерывный мониторинг задержек и отмен авиарейсов для своевременного консультирования пассажиров и оказания им помощи.

Ранее News.ru писал, что из-за тумана в столице утром 31 августа было задержано свыше сотни авиарейсов. Синоптики не исключают повторения ситуации в ближайшие дни.