Задержаны кубинцы, пытавшиеся уплыть из России на надувных матрасах

В Ленобласти задержали трёх кубинцев, намеревавшихся пересечь пограничную с Эстонией реку Нарву на надувных матрасах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

Сотрудниками пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации своего плана злоумышленники, оказавшиеся гражданами Кубы, тщательно изучили местность, где планировали пересечь границу. Кроме того, они приобрели надувные матрасы для переправы.

Кубинцы рассказали, что через Эстонию они хотели попасть в Испанию, где у одного из задержанных проживает дочь. При этом выяснилось, что сами злоумышленники в России также находятся нелегально.

Суд постановил выдворить их из России и оштрафовал. Иностранцев поместят в центр временного содержания в Санкт-Петербурге.

Ранее МИД Литвы раскрыл гражданство бегущих из Белоруссии нелегалов. Наибольшую долю мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Литву с территории Белоруссии, составляют граждане Ирака. Общее число нелегалов, которые были задержаны Вильнюсом с начала этого года при пересечении белорусско-литовской границы, достигает 2430 человек.