Задержания начались в Москве на акции против полицейского насилия

https://static.news.ru/photo/8659c006-a4fa-11ea-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Полицейские задержали не менее 16 участников пикетов против насилия силовиков, которые начались вечером 2 июня у здания главного управления МВД по Москве.

Пикетчики потребовали от властей расследовать действия сотрудников Росгвардии, которые 1 июня застрелили при задержании жителя Екатеринбурга, заподозренного в краже четырёх рулонов обоев.

По информации «ОВД-Инфо», московских пикетчиков доставили в отдел полиции «Тверской» — к ним выехали адвокаты «Апологии протеста» и «ОВД-Инфо». Первыми задержанными были пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин, член совета «ФемФракции» Лусинэ Минасян и активист Тимур Айсин.

Как писал NEWS.ru, с прошлой недели у здания ГУ МВД на Петровке проходят пикеты сторонников администраторов интернет-сообщества «Обмудсмен полиции», а также журналиста и муниципального депутата Ильи Азара — он получил административный арест за один из первых пикетов в поддержку задержанных участников «Обмудсмена полиции».

Акции протеста против полицейского произвола в США переросли в массовые беспорядки, вынудив власти более 40 городов ввести комендантский час. Причиной волнений стало убийство темнокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, заподорзренного в использовании фальшивого чека.