Задержания начались в Москве на акции против полицейского насилия

Полицейские задержали не менее 16 участников пикетов против насилия силовиков, которые начались вечером 2 июня у здания главного управления МВД по Москве.
Пикетчики потребовали от властей расследовать действия сотрудников Росгвардии, которые 1 июня застрелили при задержании жителя Екатеринбурга, заподозренного в краже четырёх рулонов обоев.
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Как писал NEWS.ru, с прошлой недели у здания ГУ МВД на Петровке проходят пикеты сторонников администраторов интернет-сообщества «Обмудсмен полиции», а также журналиста и муниципального депутата Ильи Азара — он получил административный арест за один из первых пикетов в поддержку задержанных участников «Обмудсмена полиции».
Акции протеста против полицейского произвола в США переросли в массовые беспорядки, вынудив власти более 40 городов ввести комендантский час. Причиной волнений стало убийство темнокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, заподорзренного в использовании фальшивого чека.
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