Зачем пироги, если есть катлама — готовлю, и семья спешит на завтрак

Катлама с луком — идеальный вариант, когда хочется чего-то ароматного и хрустящего к чаю. Эта лепешка из слоеного теста готовится удивительно просто, но выглядит и пахнет так, будто над ней колдовали целое утро. Прекрасна на завтрак, перекус или в дорогу.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Разморозьте тесто при комнатной температуре.
- Нарежьте лук полукольцами, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Посолите и поперчите.
- Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3–4 мм.
- Распределите по нему обжаренный лук, оставляя немного свободного места по краям.
- Сверните рулетом, затем — в спираль. Слегка прижмите.
- Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.
- Смажьте горячую лепешку сливочным маслом, накройте полотенцем на 5 минут.
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