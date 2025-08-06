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06 августа 2025 в 10:27

Зачем пироги, если есть катлама — готовлю, и семья спешит на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Катлама с луком — идеальный вариант, когда хочется чего-то ароматного и хрустящего к чаю. Эта лепешка из слоеного теста готовится удивительно просто, но выглядит и пахнет так, будто над ней колдовали целое утро. Прекрасна на завтрак, перекус или в дорогу.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разморозьте тесто при комнатной температуре.
  2. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Посолите и поперчите.
  3. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3–4 мм.
  4. Распределите по нему обжаренный лук, оставляя немного свободного места по краям.
  5. Сверните рулетом, затем — в спираль. Слегка прижмите.
  6. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.
  7. Смажьте горячую лепешку сливочным маслом, накройте полотенцем на 5 минут.

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лук
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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