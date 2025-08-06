Зачем пироги, если есть катлама — готовлю, и семья спешит на завтрак

Зачем пироги, если есть катлама — готовлю, и семья спешит на завтрак

Катлама с луком — идеальный вариант, когда хочется чего-то ароматного и хрустящего к чаю. Эта лепешка из слоеного теста готовится удивительно просто, но выглядит и пахнет так, будто над ней колдовали целое утро. Прекрасна на завтрак, перекус или в дорогу.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 250 г;

лук репчатый — 2 шт.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте тесто при комнатной температуре. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Посолите и поперчите. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Распределите по нему обжаренный лук, оставляя немного свободного места по краям. Сверните рулетом, затем — в спираль. Слегка прижмите. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Смажьте горячую лепешку сливочным маслом, накройте полотенцем на 5 минут.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.