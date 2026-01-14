Зачем бутерброды? Эти круассаны готовятся просто и поражают вкусом — внутри тягучий сыр и ветчина

Настоящие круассаны пекутся часами, но у нас нет на это времени. Готовое слоеное тесто и простая начинка творят чудеса: через 15 минут у вас на столе горячие, хрустящие снаружи и нежные внутри «сэндвичи» в парижском стиле.

Слоеное бездрожжевое тесто (450 г) размораживаю по инструкции, но не даю ему стать слишком теплым. Раскатываю в пласт и нарезаю на равные длинные треугольники.

Ветчину (300 г) и сыр (100 г, например, гауда или моцарелла) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кусочками. На широкую часть каждого треугольника выкладываю 1–2 ломтика ветчины, немного сыра и около 0,5 ч. л. любого соуса на выбор (горчица, майонез, томатный или сливочный соус).

Аккуратно заворачиваю круассаны, начиная с широкого края и двигаясь к узкому кончику, слегка прижимая. Придаю форму полумесяца, кончик подгибаю вниз. Выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Желток одного яйца слегка взбалтываю с чайной ложкой воды или молока. Аккуратно смазываю этой смесью поверхность каждого круассана — это даст красивый глянцевый золотистый цвет. Сверху посыпаю кунжутом.

Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут или в аэрогриле при 180 °C около 8–10 минут до красивого равномерного румянца. Подаю теплыми или горячими.

