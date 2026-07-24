Забытый рецепт уличного хот-дога — готовлю так и возвращаюсь в детство

Беру булочки для хот-дога, молочные сосиски, готовую морковь по-корейски и халапеньо — и за 20 минут собираю сочный, пряный хот-дог. Острый айоли из майонеза, шрирачи и лайма связывает все воедино: хруст огурца, сладость моркови и пикантность перца.

Ингредиенты

Булочка для хот-дога — 4 шт., сосиски молочные — 4 шт., морковь по-корейски классическая готовая — 150 г, огурец — 2 шт., перец халапеньо — 1 шт., кинза — 5 веточек, майонез — 150 г, соус шрирача — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., лаймовый сок — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю острый айоли: смешиваю майонез с шрирачей, медом, соком лайма и пропущенным через пресс чесноком, солю по вкусу. Тем временем нарезаю огурцы соломкой, а халапеньо — тонкими колечками. Разогреваю гриль и обжариваю сосиски по 3–4 минуты с каждой стороны, а булочки — около минуты, чтобы стали хрустящими. В поджаренные булочки кладу сосиски, сверху выкладываю морковь по-корейски, огурцы и халапеньо, поливаю айоли и посыпаю кинзой. Подаю сразу, пока все горячее и хрустит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Собрал за 20 минут — и получил взрыв вкуса: хруст моркови по-корейски, жгучий айоли и сочная сосиска в мягкой булке. Меня удивило, как халапеньо и кинза освежают всю конструкцию — ни грамма жирности. Советую подавать сразу, пока булочка теплая, иначе потеряется магия.