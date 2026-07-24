Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 06:08

Забытый рецепт уличного хот-дога — готовлю так и возвращаюсь в детство

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру булочки для хот-дога, молочные сосиски, готовую морковь по-корейски и халапеньо — и за 20 минут собираю сочный, пряный хот-дог. Острый айоли из майонеза, шрирачи и лайма связывает все воедино: хруст огурца, сладость моркови и пикантность перца.

Ингредиенты

Булочка для хот-дога — 4 шт., сосиски молочные — 4 шт., морковь по-корейски классическая готовая — 150 г, огурец — 2 шт., перец халапеньо — 1 шт., кинза — 5 веточек, майонез — 150 г, соус шрирача — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., лаймовый сок — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю острый айоли: смешиваю майонез с шрирачей, медом, соком лайма и пропущенным через пресс чесноком, солю по вкусу. Тем временем нарезаю огурцы соломкой, а халапеньо — тонкими колечками. Разогреваю гриль и обжариваю сосиски по 3–4 минуты с каждой стороны, а булочки — около минуты, чтобы стали хрустящими. В поджаренные булочки кладу сосиски, сверху выкладываю морковь по-корейски, огурцы и халапеньо, поливаю айоли и посыпаю кинзой. Подаю сразу, пока все горячее и хрустит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Собрал за 20 минут — и получил взрыв вкуса: хруст моркови по-корейски, жгучий айоли и сочная сосиска в мягкой булке. Меня удивило, как халапеньо и кинза освежают всю конструкцию — ни грамма жирности. Советую подавать сразу, пока булочка теплая, иначе потеряется магия.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог объяснила, как не превратить любовь к шопингу в зависимость
Общество
Психолог объяснила, как не превратить любовь к шопингу в зависимость
В СК РФ раскрыли главный страх попавших в плен наемников ВСУ
Общество
В СК РФ раскрыли главный страх попавших в плен наемников ВСУ
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Больше не жарю котлеты — кабачково-грибная запеканка под сыром: сочнее и сытнее, чем любое мясо
Общество
Больше не жарю котлеты — кабачково-грибная запеканка под сыром: сочнее и сытнее, чем любое мясо
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Здоровье/красота
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Общество
рецепты
еда
фаст-фуд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака БПЛА на Санкт-Петербург 24 июля: что известно, куда пришелся удар
Беспилотники атаковали гражданские объекты в Петербурге
Вынудили ВСУ бежать из Харьковской области: успехи ВС РФ к утру 24 июля
Зоопсихолог ответила, как часто кошкам можно есть мелиссу
Два логистических комплекса Wildberries временно прекратили работу
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Психолог объяснила, как не превратить любовь к шопингу в зависимость
В СК РФ раскрыли главный страх попавших в плен наемников ВСУ
Силы ПВО продолжают боевую работу над Ленобластью
Где знакомиться с мужчинами и девушками для отношений: сайты и все способы
Гаджеты сажают зрение детей: профилактика, лечение, помогут ли таблетки
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля
В РАН предположили, зачем потребовалась встреча Лаврова и Рубио
Стало известно, когда американская делегация прилетит в Россию
Россия и Украина согласуют новое воссоединение семей
Как отличить ядовитые грибы от съедобных: внешний вид, запах и вкус
Разрыв в пенсиях россиян между регионами достиг рекордных сумм
Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью
Федоров рвется к власти: когда он снесет Зеленского, последствия для РФ
Сенат Конгресса США поддержал воинственную позицию по Ирану
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.