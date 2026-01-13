Забыла о жареной рыбе. Готовлю норвежскую запеканку с лососем — нежное и полезное наслаждение

Действительно, иногда хочется насладиться вкусом рыбы без лишней маслянистости и долгого стояния у плиты. Эта запеканка — идеальное решение: нежное филе лосося, полезный шпинат и сливочный соус создают легкое, но сытное блюдо, богатое белком и витаминами. При запекании все ингредиенты пропитываются ароматами друг друга, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка из сыра, превращая простой набор продуктов в настоящее гастрономическое наслаждение.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе лосося, 300 г свежего шпината, 300 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра (например, гауда), 1 луковица, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль, белый перец, мускатный орех.

Духовку разогрейте до 190 °C. Шпинат обдайте кипятком и отожмите. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности, добавьте муку, перемешайте, влейте сливки и доведите до загустения, посолите, поперчите, добавьте щепотку мускатного ореха. Лосось нарежьте кубиками. В форму для запекания выложите шпинат, затем рыбу, равномерно залейте сливочным соусом. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут до золотистого верха. Подавайте горячей с отварным молодым картофелем или свежим хлебом.

