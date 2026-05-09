День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 16:03

Забудьте про уксус и кефир: этот маринад делает говядину невероятно сочной — идеальный шашлык без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего 10 минут на предварительное маринование, а затем — стакан газировки и ночь в холодильнике. Такой подход превращает даже говядину в сочное, ароматное блюдо, которое не стыдно подать на самый взыскательный стол.

Что понадобится

Говядина — 1 кг, соевый соус — 150 мл, газированная вода столовая — 200 мл, лук репчатый — 3 шт., лимон — 0,5 шт., сахар — 1 ст. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., перец черный свежемолотый — 0,5 ч. л., соль гималайская крупная — 1 щепотка.

Как готовлю

Говядину тщательно зачищаю от пленок и прожилок, обтираю влажным полотенцем и нарезаю кусочками размером с мяч для пинг-понга — не мельчите, чтобы мясо не пересохло. Лук шинкую тонкими перьями: так он отдает меньше сока, но сохраняет аромат.

В глубокой миске соединяю соевый соус, лимонный сок, сахар, сушеный чеснок и свежемолотый перец, пробую и при необходимости корректирую сладость. Затем отправляю в эту смесь мясо и лук, добавляю щепотку крупной соли и тщательно перемешиваю руками, слегка переминая кусочки. Оставляю на 10 минут, чтобы мясо «отдохнуло».

Спустя указанное время вливаю в емкость столовую газированную воду, еще раз все тщательно перемешиваю и затягиваю пищевой пленкой. Убираю в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь — до 24 часов.

Перед жаркой достаю мясо, тщательно обсушиваю от маринада, нанизываю на шампуры и даю согреться 20 минут при комнатной температуре. Жарю на углях до желаемой степени прожарки, добиваясь, чтобы корочка была румяной, а внутри мясо оставалось сочным.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.