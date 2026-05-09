Забудьте про уксус и кефир: этот маринад делает говядину невероятно сочной — идеальный шашлык без хлопот

Всего 10 минут на предварительное маринование, а затем — стакан газировки и ночь в холодильнике. Такой подход превращает даже говядину в сочное, ароматное блюдо, которое не стыдно подать на самый взыскательный стол.

Что понадобится

Говядина — 1 кг, соевый соус — 150 мл, газированная вода столовая — 200 мл, лук репчатый — 3 шт., лимон — 0,5 шт., сахар — 1 ст. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., перец черный свежемолотый — 0,5 ч. л., соль гималайская крупная — 1 щепотка.

Как готовлю

Говядину тщательно зачищаю от пленок и прожилок, обтираю влажным полотенцем и нарезаю кусочками размером с мяч для пинг-понга — не мельчите, чтобы мясо не пересохло. Лук шинкую тонкими перьями: так он отдает меньше сока, но сохраняет аромат.

В глубокой миске соединяю соевый соус, лимонный сок, сахар, сушеный чеснок и свежемолотый перец, пробую и при необходимости корректирую сладость. Затем отправляю в эту смесь мясо и лук, добавляю щепотку крупной соли и тщательно перемешиваю руками, слегка переминая кусочки. Оставляю на 10 минут, чтобы мясо «отдохнуло».

Спустя указанное время вливаю в емкость столовую газированную воду, еще раз все тщательно перемешиваю и затягиваю пищевой пленкой. Убираю в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь — до 24 часов.

Перед жаркой достаю мясо, тщательно обсушиваю от маринада, нанизываю на шампуры и даю согреться 20 минут при комнатной температуре. Жарю на углях до желаемой степени прожарки, добиваясь, чтобы корочка была румяной, а внутри мясо оставалось сочным.