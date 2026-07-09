Забудьте про обычную сиреневую лаванду — этот сорт цвета марсала превратит сад в уголок Прованса

Забудьте про обычную сиреневую лаванду — этот сорт цвета марсала превратит сад в уголок Прованса

Лаванда «марсала» — это не просто очередной сорт, а настоящий «королевский» многолетник, который способен кардинально изменить облик сада. В отличие от привычной бледно-фиолетовой лаванды, этот сорт впечатляет глубоким, драматичным цветом — смесью спелой бордовой вишни и темного пурпура.

Компактные кустики высотой 40–50 см с июля покрываются плотными ароматными соцветиями длиной 5–8 см, которые держат вертикаль даже после дождя. При этом растение сохраняет форму и не разваливается. Морозостойкость у этого сорта высокая (до –30 °C), но в малоснежные зимы рекомендуется легкое укрытие.

Лаванда «марсала» светолюбива и засухоустойчива, предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы с хорошим дренажем, а классический камфорный аромат с фруктово-пряными нотками привлекает пчел и бабочек.

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