Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 21:46

Забудьте про обычную сиреневую лаванду — этот сорт цвета марсала превратит сад в уголок Прованса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаванда «марсала» — это не просто очередной сорт, а настоящий «королевский» многолетник, который способен кардинально изменить облик сада. В отличие от привычной бледно-фиолетовой лаванды, этот сорт впечатляет глубоким, драматичным цветом — смесью спелой бордовой вишни и темного пурпура.

Компактные кустики высотой 40–50 см с июля покрываются плотными ароматными соцветиями длиной 5–8 см, которые держат вертикаль даже после дождя. При этом растение сохраняет форму и не разваливается. Морозостойкость у этого сорта высокая (до –30 °C), но в малоснежные зимы рекомендуется легкое укрытие.

Лаванда «марсала» светолюбива и засухоустойчива, предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы с хорошим дренажем, а классический камфорный аромат с фруктово-пряными нотками привлекает пчел и бабочек.

Ранее были названы цветы, которые не нужно поливать после укоренения: для самых засушливых регионов.

Проверено редакцией
Читайте также
Скончался креативный продюсер телеканала РЕН ТВ
Общество
Скончался креативный продюсер телеканала РЕН ТВ
Наживавшегося на госзаказах топ-менеджера отправили в колонию
Общество
Наживавшегося на госзаказах топ-менеджера отправили в колонию
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Общество
Сотни белых звездочек на одном ковре: этот цветок превратит землю в белоснежный узор с зелеными вкраплениями
Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности
Общество
Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности
Огород — это поле боя: как быстро уничтожить фитофтору, медведку и слизней
Общество
Огород — это поле боя: как быстро уничтожить фитофтору, медведку и слизней
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.