Забудьте про морковь по-корейски! Редис с обжаренным луком и соевым соусом — новый хит к шашлыку

В классической моркови по-корейски лук часто оставляют сырым. А здесь его обжаривают до золотистого с паприкой, кориандром и чили. Масло впитывает все ароматы, а редис, нарезанный тонкими кружками, маринуется в этой пряной эссенции. Каждый кусочек — взрыв вкуса.

Ингредиенты

Редис — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, кинза — 1 пучок, масло растительное — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., уксусная эссенция 70% — 1 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., паприка сладкая — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., перец чили хлопьями — 0,5 ч. л., черный перец свежемолотый — 0,3 ч. л.

Как готовлю

Редис мою, срезаю хвостики, нарезаю тонкими кружками. Перекладываю в миску, солю, оставляю на 15 минут.

Лук режу тонкими перьями, чеснок рублю, кинзу нарезаю. На сковороде разогреваю масло, обжариваю лук до золотистого цвета (около 5 минут). Снимаю с огня, добавляю паприку, кориандр, чили, черный перец, быстро перемешиваю.

С редиса сливаю сок, слегка отжимаю. Добавляю соевый соус, уксусную эссенцию, сахар, перемешиваю. Добавляю обжаренный лук со специями, чеснок, кинзу. Перемешиваю. Даю настояться 15 минут перед подачей.