Забудьте про мангал: эти медовые ребра с шалфеем в духовке получаются сочнее и ароматнее

Забудьте про мангал: эти медовые ребра с шалфеем в духовке получаются сочнее и ароматнее

Медовые свиные ребра с шалфеем — это когда сладость меда встречается с остротой аджики и пряным ароматом свежего шалфея. Мясо получается невероятно нежным, буквально отходит от кости, а сверху покрывается аппетитной карамелизированной корочкой. Идеальный вариант для праздничного стола или уютного ужина, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты

Cвиные ребра — 1 кг, мед — 1,5 ч. л., аджика — 1 ч. л., уксус винный белый — 2 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л., паприка — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, соль — 0,5 ч. л., перец красный жгучий — 0,5 ч. л., перец черный — 0,5 ч. л., шалфей свежий — несколько веточек.

Как готовлю

Сначала смешиваю мед, аджику, оливковое масло, паприку, пропущенный через пресс чеснок, соль и оба вида перца до однородного маринада. Ребра выкладываю в форму, заливаю маринадом и оставляю минимум на час — можно и дольше, чтобы мясо как следует пропиталось.

Сверху раскладываю листики шалфея, плотно накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на час. Затем фольгу снимаю, поливаю ребра выделившимся соком и запекаю еще 20 минут до румяной корочки. Получаются сочные, ароматные ребра с карамельной глазурью — подаю прямо из духовки, пока горячие.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно скажу: запах шалфея во время запекания стоял невероятный. Мясо действительно отошло от костей почти само, а корочка вышла глянцевой и липкой, как дорогая глазурь. Советую перед подачей сбрызнуть ребра лимонным соком — кислинка взорвет эту медовую сладость и сделает вкус еще выразительнее.