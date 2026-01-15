Забудьте про котлеты! Готовлю колобки-сюрпризы с сыром и грибами. Разрезаешь — и начинка течет. Вкус — бомба!

Забудьте про котлеты! Готовлю колобки-сюрпризы с сыром и грибами. Разрезаешь — и начинка течет. Вкус — бомба!

Блюдо объединяет в себе сытность хорошей котлеты и изысканность фаршированного рулета. Пока вы наслаждаетесь сочным мясом с хрустящей корочкой, внутри вас ждет награда — кремовая смесь грибов и расплавленного сыра.

Мясо (800 г куриного филе, свинины или говядины) пропускаю через мясорубку или беру готовый фарш. Добавляю соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку и другие любимые специи для мяса. Тщательно вымешиваю фарш до клейкости.

Для начинки мелко нарезаю луковицу и 250 г шампиньонов. Обжариваю их на сковороде на среднем огне до мягкости и выпаривания жидкости. Добавляю 1 ст. л. сметаны, измельченный зубчик чеснока, соль и перец. Перемешиваю и даю полностью остыть. Затем смешиваю с 100 г натертой моцареллы.

Из мясного фарша формирую лепешки. В центр каждой выкладываю 1–2 ч. л. остывшей грибной начинки. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратный шар (колобок), чтобы начинка не вылезала.

В сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю колобки со всех сторон на среднем огне до красивой золотистой корочки (около 3–4 минут с каждой стороны).

Готовлю соус прямо в сковороде: смешиваю 4 ст. л. сметаны, 4 ст. л. соевого соуса и 1 ч. л. муки до однородности. Заливаю этой смесью колобки так, чтобы они были покрыты примерно наполовину.

Довожу соус до легкого кипения, накрываю сковороду крышкой, уменьшаю огонь до минимального и томлю 10–12 минут. Подаю колобки горячими, полив сверху соусом из сковороды, с любым гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.