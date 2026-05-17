Забудьте про хосты и папоротники для тени: посадите один куст — и он завалит колокольчиками

Если на вашей даче есть тенистые уголки, где ничего не цветет, обратите внимание на пиерис японский — вечнозеленый кустарник, который предпочитает тень и рассеянный свет.

Особенно эффектно растение выглядит во время цветения: с середины мая по июнь куст покрывается длинными свисающими кистями (до 12 см) из множества мелких цветков-колокольчиков, которые напоминают цветы ландыша, создавая впечатление белоснежного, розового или темно-розового облака.

Но главная декоративность пиериса не только в цветении: весной на кусте появляются молодые листочки ярких медно-красных, розовых или белых оттенков, которые затем темнеют до насыщенно-зеленого, обеспечивая живописный вид весь сезон без вашего участия.

Для дачи этот кустарник хорош тем, что засухоустойчив и нетребователен к плодородию почвы — единственное условие: кислый грунт, как для рододендронов. Прекрасно растет в регионах России, а в условиях суровых зим требует легкого укрытия.

