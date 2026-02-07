Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про фарш! Готовлю котлеты из риса и картошки. Обжариваю до хруста — пальчики оближешь

Это блюдо спасает, когда бюджет ограничен, а накормить семью нужно сытно и вкусно. Оно объединяет в себе и гарнир, и овощи, превращаясь в полноценное блюдо, особенно если подать его с легким салатом или овощным рагу.

Рис (1 стакан сухого) отвариваю до готовности согласно инструкции. Остужаю. Картофель (4–5 небольших клубней) отвариваю в мундире или очищенный до мягкости. Очищаю и остужаю.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Морковь (1 шт.) тру на мелкой терке. В сковороде разогреваю 1–2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавляю морковь и жарю вместе еще 3–4 минуты до мягкости.

Остывший вареный картофель натираю на крупной терке в большую миску. Добавляю остывший отварной рис, обжаренные лук с морковью (вместе с маслом из сковороды). Приправляю солью и черным перцем по вкусу.

Тщательно, но аккуратно вымешиваю массу руками до однородности. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Даю постоять 10–15 минут, чтобы ингредиенты «поженились».

Мокрыми руками формирую из массы небольшие приплюснутые котлетки. В сковороде хорошо разогреваю растительное масло для жарки (слой около 5 мм). На среднем огне обжариваю котлеты с двух сторон до образования плотной и хрустящей золотисто-коричневой корочки (по 4–5 минут с каждой стороны).

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с соевым соусом, сметаной или овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
