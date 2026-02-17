Забудьте про бутерброды с колбасой! Этот творожный — с фетой и медом покоряет с первой пробы: идеальный быстрый завтрак

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: D-NEWS.ru
Когда нет ни времени, ни сил на омлет или кашу, этот бутерброд становится спасением. Все ингредиенты смешиваются в одной миске за две минуты, а процесс сборки занимает еще пять. В итоге — горячий и абсолютно полноценный завтрак, который дает энергию, а не отнимает ее на готовку.

В миске вилкой разминаю 20 г сыра фета. Добавляю 2 ст. л. творога, 1 ст. л. греческого йогурта или сметаны, 1 ч. л. меда, мелко нарезанную свежую зелень (укроп, петрушка), немного лимонной цедры, соль и черный перец по вкусу. Все тщательно перемешиваю до кремообразной консистенции. Полученной творожной намазкой обильно смазываю два ломтика хлеба. Слегка прижимаю. Обжариваю в аэрогриле при 180°C около 5-7 минут или на сухой/слегка смазанной маслом сковороде до появления золотистой, аппетитной корочки с обеих сторон. Подаю сразу, пока бутерброды теплые и хрустящие.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
