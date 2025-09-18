Забудьте о скучной каше на завтрак: эта овсянка «Брауни» бодрит лучше кофе

́Это блюдо готовится быстро и позволяет насладиться десертом без вреда для фигуры. Такой завтрак заряжает энергией и поднимает настроение с самого утра.

Для приготовления потребуется 100 г овсяных хлопьев, 200 мл молока, 10 г какао-порошка, 30 г горького шоколада, подсластитель по вкусу, половина апельсина, 25 г протеинового батончика и 10 г кокосовой стружки для подачи. Овсяные хлопья заливают молоком и варят 5–7 минут, добавляя какао и подсластитель в процессе приготовления. Готовую кашу раскладывают по тарелкам, сверху выкладывают кусочки шоколада, измельченный батончик, дольки апельсина и посыпают кокосовой стружкой. Теплая каша растапливает шоколад, создавая нежный соус, а цитрусовые нотки апельсина прекрасно сочетаются со сладостью. Блюдо содержит сложные углеводы для длительного насыщения и клетчатку для улучшения пищеварения, при этом калорийность порции составляет примерно 250–300 ккал.

