Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 05:22

Забудьте о скучной каше на завтрак: эта овсянка «Брауни» бодрит лучше кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

́Это блюдо готовится быстро и позволяет насладиться десертом без вреда для фигуры. Такой завтрак заряжает энергией и поднимает настроение с самого утра.

Для приготовления потребуется 100 г овсяных хлопьев, 200 мл молока, 10 г какао-порошка, 30 г горького шоколада, подсластитель по вкусу, половина апельсина, 25 г протеинового батончика и 10 г кокосовой стружки для подачи. Овсяные хлопья заливают молоком и варят 5–7 минут, добавляя какао и подсластитель в процессе приготовления. Готовую кашу раскладывают по тарелкам, сверху выкладывают кусочки шоколада, измельченный батончик, дольки апельсина и посыпают кокосовой стружкой. Теплая каша растапливает шоколад, создавая нежный соус, а цитрусовые нотки апельсина прекрасно сочетаются со сладостью. Блюдо содержит сложные углеводы для длительного насыщения и клетчатку для улучшения пищеварения, при этом калорийность порции составляет примерно 250–300 ккал.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
каши
завтраки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.