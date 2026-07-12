Забудьте о розовой космее: этот сорт с лимонно-кремовыми лепестками цветет с июня до октября

Забудьте о розовой космее: этот сорт с лимонно-кремовыми лепестками цветет с июня до октября

Космея «ксантос» — это не просто очередной сорт, а настоящий прорыв в селекции. В отличие от привычных всем розовых, белых и малиновых космей, «ксантос» удивляет кремово-лимонными корзинками с легкой, почти прозрачной текстурой лепестков, а в центре цветка расположен темно-желтый глазок, который придает ему особую выразительность.

Кусты этого сорта вырастают до 50–80 см и обладают компактной, аккуратной формой, а их ажурная листва становится идеальным фоном для нежных соцветий. Для дачи это растение — настоящая находка: оно цветет непрерывно с начала лета и до самых заморозков, не боясь ни жары, ни засухи, а уход за ним минимален. Космея «ксантос» отлично подходит как для клумб и бордюров, так и для срезки — в вазе ее цветы долго сохраняют свежесть.

Ранее был назван многолетник, который цветет звездами цвета бургунди с июня по август.