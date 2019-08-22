Стало ясно, что шутками о сокращении рабочей недели чиновники не отделаются. Еще 22 июня Минтруду было дано поручение премьера Медведева проанализировать такую революционную социальную инициативу и доложить до 30 сентября. Понятно, что речь идёт о развитии тезисов Дмитрия Медведева, допустившего переход и у нас на четырехдневную рабочую неделю в своем выступлении на Международной конференции МОТ в Швейцарии

Тот, кто хоть недолго побыл в чиновничьей среде, знает: каждый шаг начальства обычно автоматически выливается в поручение нижестоящим. Об этом заботятся секретариаты. А нижестоящие чиновники зачастую формально отписываются и поручение снимается. Предполагаю, что-то подобное случится и с отчетом Минтруда правительству. Но это будет уже в конце сентября, когда по всей стране уже пройдет волна очередных выборов разного уровня. И не будет уже особой необходимости перебивать напряженную общественную повестку обещанием новых трудовых стандартов.

Собственно, еще Крал Маркс учил, что богатство общества определяется наличием свободного времени. Иными словами, чем общество более развитое, тем больше времени должно быть для разнообразного досуга, саморазвития или занятия собственным здоровьем. Между тем, наиболее развитые в техническом отношении страны не просто готовятся к очередной промышленной или, точнее, цифровой революции, но строят планы полной перестройки общества на фоне тотальной роботизации производства и сокращении потребности в рабочей силе. Отсюда и разговоры о переходе на четырёхдневную рабочую неделю и о введении так называемого вменённого дохода, то есть сумм, которые будут автоматически ежемесячно получать все граждане вне зависимости от их социального положения. Просто по факту своего существования.

У нас также громко говорят о цифровизации экономики и повсеместном внедрении искусственного интеллекта. Вот только в свете только намеченных задач объявлять о самой возможности сокращения рабочей недели, значит, ставить телегу впереди лошади. Собственно, все грёзы разбиваются первым же вопросом, зачем было увеличивать пенсионный возраст, ссылаясь на нехватку рабочей силы и прочие экономические проблемы, если теперь хотят сократить рабочую неделю? Где логика. И о каком сокращении может идти речь, если, по некоторым прогнозам, до пятнадцати миллионов человек в самом обозримом будущем могут потерять свои рабочие места? Я уже не говорю о вселенском плаче об экономических потерях страны по причине затяжных новогодних праздников. Эти слезы правительство льет каждый год.

Вот и создается устойчивое впечатление, что постоянное муссирование под тем или иным предлогом лучезарной перспективы перехода на рабочую четырёхдневку и призвано перебить желание наших соотечественников получить ответы на некоторые сложные социальные вопросы. Зачем смотреть под ноги, когда такое прекрасное будущее ждет нас впереди. Особенно в обстановке, как отмечает наш президент, электорального цикла.