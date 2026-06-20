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20 июня 2026 в 13:39

Забудь про уху. Лучше попробуй пирог «Золотая рыбка» — готовится за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь удивить гостей? Испеки им пирог «Золотая рыбка». Слоеное тесто, сливочный вкус и никакой мороки.

Ингредиенты

Филе рыбы — 500 г, яйца — 6 шт., картофель — 2 шт., лук репчатый — 2 ст. л., майонез — 1 ч. л., горчица (готовая) — 1 ст. л., соль — 2 ч. л., перец — 3 г, масло сливочное — 40 г, мука — 6 ст. л., разрыхлитель — 1 упаковка.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца вкрутую, пока они остывают — занимаюсь тестом. Смешиваю муку, разрыхлитель, соль, перец и рубленое сливочное масло, вбиваю яйца. Замешиваю крутое тесто, убираю в холодильник на 20 минут. Рыбу нарезаю кубиками, лук — полукольцами. Остывшие яйца и картошку тоже режу кубиком.

Раскатываю тесто в пласт, выкладываю начинку слоями: картошка, рыба, лук, яйца. Смазываю майонезом с горчицей. Защипываю края, делаю сверху пару проколов вилкой. Отправляю в духовку при 190 градусах на 30–40 минут до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Переживал, что картошка останется сырой, но она пропеклась идеально, пропитавшись рыбным соком. Единственный минус — пирог исчез со стола за 10 минут, даже крошки не осталось. Советую подавать горячим, с маринованным луком.

Проверено редакцией
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