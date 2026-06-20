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20 июня 2026 в 07:00

Пирог на сметане — пеките с фруктами или ягодами: без дрожжей, только смешать и дождаться из духовки

Фото: D-NEWS.ru
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Пирог на сметане с фруктами или ягодами — это нежная и очень простая в приготовлении выпечка. Мягкое сметанное тесто с лимонной цедрой и сочная начинка из клубники, абрикосов или других фруктов создают идеальный баланс.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, щепотка соли, 150 г сахара, щепотка ванилина, 50 г растительного масла, 200 г сметаны, цедра половины лимона (по желанию), 200 г муки, 1 ч. л. с горкой разрыхлителя, 10 ягод клубники (или абрикосов, или любых ягод), 2 ч. л. сахара для посыпки.

Рецепт: яйца взбейте с солью, сахаром и ванилином. Добавьте растительное масло, сметану, цедру лимона, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите жидкое тесто. Форму для запекания смажьте маслом, вылейте тесто.

Сверху выложите нарезанные фрукты, посыпьте сахаром. При желании красиво разложите несколько кусочков фруктов сверху. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления пирога по этому рецепту отметила, что он не отнимает много сил, а свежие ягоды или фрукты можно заменить замороженными.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог: рецепт одного теста для сладких и сытных начинок.

Проверено редакцией
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