Тонкое тесто и много сырной начинки: осетинский пирог с картофелем и сыром — подаю вместо ужина, очень сытный

Тонкое тесто и много сырной начинки: осетинский пирог с картофелем и сыром — подаю вместо ужина, очень сытный

Осетинский пирог с картофелем и сыром — это сытное, вкусное блюдо, которое может заменить ужин. Тонкое, мягкое тесто и огромное количество начинки из картофеля и тягучего сыра создают идеальный баланс.

Для теста возьмите: 500 г муки, 300 мл теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла. Для начинки: 500 г картофеля, 300 г сыра (сулугуни, адыгейский), соль, перец.

Рецепт: дрожжи, сахар и 100 мл теплой воды смешайте, оставьте на 10 минут. Добавьте остальную воду, соль, масло и муку, замесите тесто. Оставьте на 1 час. Картофель отварите, разомните в пюре. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с картофелем, посолите, поперчите. Тесто разделите на 2 части, каждую раскатайте в круг.

На центр выложите начинку, соберите края к центру, защипните. Аккуратно раскатайте пирог в лепешку. Сделайте небольшое отверстие в центре. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить осетинский пирог по этому рецепту и дала совет: используйте смесь сулугуни и моцареллы для более тягучей начинки.

Ранее стало известно, как на замену оладьям из кабачков приготовить мясные языки.