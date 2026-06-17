Забудь про шашлык. Это жареная баранина с луком, которая заставит тебя забыть мангал

Забудь про шашлык. Это жареная баранина с луком, которая заставит тебя забыть мангал

Никогда не думал, что баранина может быть такой сочной без танцев с бубном. Этот рецепт с луком решил все.

Ингредиенты

Бараньи ребра — 500 г, лук репчатый — 500 г, курдючный жир — 150 г, зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Начинаю с подготовки: рублю ребра на куски по одному-два. Смешиваю половину специй и натираю ими мясо, массирую. Режу курдюк мелкими кусочками и вытапливаю жир на сковороде, шкварки убираю. Когда жир задымится, загружаю ребра и жарю на сильном огне 5–7 минут, не трогая первые две минуты, пока не появится румяная корочка.

Тем временем режу лук полукольцами толщиной в полсантиметра, высыпаю его горкой прямо на мясо, убавляю огонь до минимума, солю, перчу, посыпаю оставшейся зирой и кориандром. Накрываю крышкой и томлю 40 минут, чтобы лук отдал весь сок и стал нежным. В конце снимаю крышку, делаю огонь сильнее и жарю еще минут пять, пока сок не выпарится, а лук не подрумянится. Подаю сразу, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я засомневался, когда увидел полкило лука на полкило мяса — думал, будет перебор. Но лук превратился в золотистую карамель, а ребра, обжаренные на курдючном жире, просто таяли. Зира дала тот самый восточный шарм. Мой совет: не жалейте жира, иначе мясо будет сухим.