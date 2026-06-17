Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 06:46

Забудь про шашлык. Это жареная баранина с луком, которая заставит тебя забыть мангал

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никогда не думал, что баранина может быть такой сочной без танцев с бубном. Этот рецепт с луком решил все.

Ингредиенты

Бараньи ребра — 500 г, лук репчатый — 500 г, курдючный жир — 150 г, зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., перец черный молотый — 0.5 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Начинаю с подготовки: рублю ребра на куски по одному-два. Смешиваю половину специй и натираю ими мясо, массирую. Режу курдюк мелкими кусочками и вытапливаю жир на сковороде, шкварки убираю. Когда жир задымится, загружаю ребра и жарю на сильном огне 5–7 минут, не трогая первые две минуты, пока не появится румяная корочка.

Тем временем режу лук полукольцами толщиной в полсантиметра, высыпаю его горкой прямо на мясо, убавляю огонь до минимума, солю, перчу, посыпаю оставшейся зирой и кориандром. Накрываю крышкой и томлю 40 минут, чтобы лук отдал весь сок и стал нежным. В конце снимаю крышку, делаю огонь сильнее и жарю еще минут пять, пока сок не выпарится, а лук не подрумянится. Подаю сразу, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я засомневался, когда увидел полкило лука на полкило мяса — думал, будет перебор. Но лук превратился в золотистую карамель, а ребра, обжаренные на курдючном жире, просто таяли. Зира дала тот самый восточный шарм. Мой совет: не жалейте жира, иначе мясо будет сухим.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт Гладышева: компании размещают вакансии не для реального найма
Москвич решил убить время в электричке и стал миллионером
Раскрыто число жертв и пострадавших при землетрясении в Индонезии
Россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и исчез
«Должен был убить»: пособник Киева сделал признание после задержания
Американский подрядчик привлекал украинские фирмы к созданию биолабораторий
Подсчитаны огромные потери ВСУ в зоне спецоперации с начала июня
Снайперы бьют по «глазкам», бойцы бегут из ВСУ: новости СВО к утру 17 июня
Сотрудники ФСБ поймали диверсантов в трех регионах России
Фигурант дела Максима Фадеева пошел на сотрудничество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июня: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 157 БПЛА
В России изменят порядок оказания платных медицинских услуг
«Вот-вот увидим»: в США предсказали скорое завершение конфликта на Украине
«Перед лицом неприятной реальности»: Пашинян оказался в ловушке из-за РФ
Премьер Великобритании не смог найти деньги на финансирование обороны
В российском регионе разрешили усыплять бездомных собак
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
В США допустили два сценария окончания конфликта на Украине
Украинскую армию обвинили в уничтожении села и заповедного леса
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.