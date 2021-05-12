«Заботьтесь о населении»: производители ответили Мишустину про жадность

https://static.news.ru/photo/3da06432-85b1-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Правительству России нужно заботиться о доходах населения, а не о жадности торговых сетей или производителей, заявил в беседе с URA.RU вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Он напомнил , что задача бизнеса — получение прибыли, а вот государство должно думать о том, чтобы у людей хватало денег на продукты. Такая реакция последовала на обвинения премьер-министра России Михаила Мишустина, который во время своего выступления перед Госдумой заявил, что рост цен на продукты связан с безудержными аппетитами ретейлеров.

Глава правительства добавил, что у властей достаточно средств, чтобы «обуздать стремление нажиться на ажиотажном спросе на продукты первой необходимости».

Я не уверен, что здесь стоит вопрос о какой-то жадности, особенно производителей. И в материалах было сказано, что производители среагировали на изменения цен мирового рынка, соответственно, они активизировали экспорт, — ответил на это Корбут.

Он считает, что на рост цен повлияли издержки производства, курс рубля, увеличение цен на металл и другие ресурсы. Он также посоветовал властям бороться с жадностью путём развития конкуренции и повышения доходов населения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны.