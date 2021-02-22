За сутки в России выздоровели от коронавируса 12 956 человек

https://static.news.ru/photo/4ce98f5e-75b0-11eb-8375-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России от коронавируса излечились 12 956 заражённых. Больше всего пациентов выписано в Санкт-Петербурге (1723) и в Москве (1364). Общее число выздоровевших в стране с начала пандемии достигло 3 739 344 человека.

По данным на утро 23 февраля, в стране зафиксировано 11 823 новых случая COVID-19 в 84 регионах и 417 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в России стали 84 047 заболевших. Под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 589 083 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать. По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить.

В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, к этому вынуждает то, что так называемый коллективный иммунитет в обществе пока не сформирован и в России «только началась программа вакцинопрофилактики».