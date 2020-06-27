За сутки в России выявлен 6791 новый случай COVID-19

https://static.news.ru/photo/c85107ca-b914-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 6791 и достигло 634 437.

По данным оперштаба по противодействию COVID-19, новые случаи выявлены в 83 российских регионах. У 2198 новых пациентов не проявляются клинические симптомы заболевания.

Кроме того, 104 инфицированных человека скончались за последние сутки. С начала пандемии от коронавируса в России умерли 9073 пациента.

5735 человек за минувшие 24 часа успешно завершили лечение. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 399 087.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 19 миллионов тестов на выявление заражения коронавирусом проведено в РФ, медики наблюдают за 298,5 тысячи человек с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.