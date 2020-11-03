За сутки в России от коронавируса вылечился 15 331 человек

https://static.news.ru/photo/4da4f040-1daa-11eb-94e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали выздоровление 15 331 человека. Всего за время пандемии коронавируса вылечились 1 251 364 пациента.

За минувшие 24 часа выявлено 18 648 новых случаев COVID-19 за сутки в 85 российских регионах. Общее число инфицированных достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 355 человек. В общей сложности зафиксировано 28 828 летальных исходов.

Как писал NEWS.ru, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наивысший уровень защитных антител в организме получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. По его словам, даже высокий показатель антител не должен давать человеку ложное чувство безопасности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.