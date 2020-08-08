За сутки в России от коронавируса вылечились 3259 человек

https://static.news.ru/photo/16ccb4e6-dadd-11ea-8986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из российских больниц за прошедшие сутки выписано 3259 человек, которые излечились от коронавируса. Общее количество выздоровевших достигло 696 681.

Также медики выявили 5118 новых случаев COVID-19 за последние сутки в 83 регионах страны. Из них 1356 граждан (26,5%) переносят заболевание без клинических симптомов. Число инфицированных достигло 892 654.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 70 пациентов.

Россия продолжает занимать четвёртую строку по числу заражённых COVID-19. На первом месте США, следом идут Бразилия и Индия. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. В настоящее время в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Шесть из них проходят клинические испытания.