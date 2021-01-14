За сутки в России от COVID-19 скончались 555 человек

https://static.news.ru/photo/c7cf49a8-570a-11eb-bd0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жертвами коронавируса в России за минувшие сутки стали 555 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысячи человек.

За 24 часа зафиксировано 24,7 тысячи новых случаев заражения. Всего за время пандемии в России заболели более 3,5 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов. Общее количество вылечившихся в настоящее время превышает 2,9 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидерами по-прежнему являются США, где выявлено 23,3 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,3 млн).

Во всём мире за время пандемии заболели 93,1 млн человек. Из них около 2 млн скончались и 51,3 млн выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предсказать конкретные сроки завершения пандемии не представляется возможным. Тем не менее текущая ситуация в полной мере понятна специалистам. Она добавила, что Роспотребнадзор обнаружил на территории России уже почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, но ни одна из них не способна ускорить распространение инфекции или повысить смертность.