За сутки от коронавируса излечились 3649 россиян

https://static.news.ru/photo/195e3bda-d493-11ea-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России из больниц выписано 3649 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Информацию о динамике выздоровления пациентов сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Кроме этого, официально зарегистрировано 5427 новых заражений. При этом 70 инфицированных скончались.

В общей сложности по состоянию на 2 августа в России заболели 850 870 человек. Из них 14 128 не смогли справиться с болезнью, а 650 173 выздоровели.

Общее число людей, которые являются инфицированными на данный момент, после зафиксированного накануне спада вновь увеличилось и составило 186 569 граждан.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке, ставшей одним из главных центров по приёму заражённых, Денис Проценко назвал признаки коронавирусного кашля. По его словам, позывы к нему поверхностные, на фоне постоянного першения в горле.