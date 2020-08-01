За сутки от коронавируса излечились 8114 россиян

https://static.news.ru/photo/f0f92402-d3ca-11ea-9019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в России за минувшие сутки превысило количество заболевших. Из больниц было выписано 8114 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

При этом официально зарегистрировано 5462 новых заражений. Кроме этого, 95 пациентов скончались.

В общей сложности по состоянию на 1 августа в России заболели 845 443 гражданина. Из них 14 058 пациентов умерли, а 646 524 выздоровели.

Особо отмечается снижение динамики активных случаев, то есть числа людей, которые являются инфицированными на данный момент. За сутки таковых зафиксировано на 2747 меньше, сейчас их 184 861.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество будет ещё на протяжении десятилетий ощущать последствия пандемии коронавируса. По его словам, это кризис, который случается один раз за сто лет.